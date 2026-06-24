Тысячи домов остались без электричества после урагана в Свердловской области

КУШВА, Россия, 24 июня 2026 года (WAM) -- В результате урагана в Свердловской области пострадали 16 человек, значительный ущерб нанесен жилым домам и инфраструктуре, сообщает Viory.

"Без электроснабжения остаются более пяти тысяч домов в городе Кушве и поселке Баранчинском. Повреждено более 60 кровель зданий, семь автомобилей. За медицинской помощью обратились шесть человек", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. В настоящее время ведутся ремонтные работы на линиях электропередачи, жители размещаются в пунктах временного пребывания.