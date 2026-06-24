Мохаммед бин Рашид издал указ о Совете директоров Dubai Real Estate Corporation под председательством Мактума бин Мохаммеда

ДУБАЙ, 24 июня 2026 года (WAM) -- Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум издал Указ № 16 от 2026 года о Совете директоров Dubai Real Estate Corporation под председательством первого заместителя правителя Дубая Его Высочества шейха Мактума бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

Согласно указу, Хешам Абдулла Аль Кассим назначен заместителем председателя Совета директоров. В состав Совета также вошли Мохамед Хади Ахмед Аль Хусейни, Рашид Мохаммед Рашид Аль Мутава, Шуайб Мир Хашем Хури, Абдулазиз Мохаммед Аль Мулла и Рашед Али бин Обуд Аль Фаласи.

Указ вступает в силу со дня его издания и будет опубликован в Официальном вестнике.