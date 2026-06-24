Экспорт российских агротехнологий вырос на 6% в 2026 году и достиг $5,9 млрд

МОСКВА, 24 июня 2026 года (WAM) -- Экспорт российских агротехнологий достиг 5,9 млрд долларов США (примерно 433,3 млрд рублей) с начала 2026 года, что на 6 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года. К этой категории экспорта относится продукция, которая напрямую влияет на эффективность агропромышленного комплекса: минеральные удобрения и средства защиты растений, семена, племенные животные и генетический материал, ветеринарные препараты и биотехнологическая продукция. Спрос на такие решения и технологии растет во всем мире, включая страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза России, передает TV BRICS.

Ключевым товаром в структуре экспорта агротехнологий остаются минеральные удобрения, поставки которых в этом году выросли почти на 7 процентов, увеличившись до 5,5 млрд долларов США (почти 404 млрд рублей). Крупнейшим покупателем российских минудобрений является Бразилия. Вместе с тем поставки в Китай с начала года выросли почти в полтора раза, а в Индию – более чем на 10 процентов. Рост показывают и другие сегменты, связанные с повышением эффективности растениеводства. К примеру, экспорт средств защиты растений увеличился на 7 процентов – до 147 млн долларов США (примерно 10,8 млрд рублей). Кроме того, значительно выросли поставки семян пшеницы, ячменя и рапса.

Самую высокую динамику демонстрирует экспорт продуктов биотеха – ферментов, крахмалов, пищевых добавок и прочей продукции. С начала года он вырос более чем на 20 процентов. Объемы поставок увеличены во все основные страны-импортеры: Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. В Индию отгрузки возросли практически втрое.

Положительная динамика сохраняется и в сегменте, связанном с животноводством. Экспорт ветеринарных вакцин вырос на 6 процентов, увеличились поставки племенной птицы и свиней. На зарубежные рынки также отправлено вдвое больше генетического материала, отмечают в российском ведомстве.