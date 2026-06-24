Президент ОАЭ принял государственного секретаря США

АБУ-ДАБИ, 24 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял государственного секретаря США Марко Рубио, находящегося с визитом в ОАЭ в рамках турне по Ближнему Востоку.

Стороны рассмотрели стратегическое сотрудничество между ОАЭ и США и обсудили пути дальнейшего укрепления координации в различных областях в интересах обеих сторон.

На встрече также были затронуты региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, с акцентом на события на Ближнем Востоке. В этой связи Его Высочество шейх Мохамед бин Заед и Марко Рубио подчеркнули важность укрепления основ безопасности, стабильности и прочного мира во всем регионе.

Во встрече приняли участие наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель правителя Абу-Даби и советник по национальной безопасности Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд официальных лиц.