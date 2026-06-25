Абдулла бин Заед провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании

АБУ-ДАБИ, 25 июня 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Иветт Купер.

В ходе разговора стороны обсудили прочные стратегические отношения между двумя странами и пути их дальнейшего укрепления в интересах обеих сторон.

Они также рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества в различных секторах, способствующих устойчивому развитию и процветанию народов двух стран.

В ходе беседы Его Высочество подчеркнул глубину стратегических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Соединенным Королевством, а также общую приверженность использованию всех имеющихся возможностей для укрепления этих связей на благо и процветание народов обеих дружественных стран.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед и Иветт Купер также обсудили ситуацию в регионе, последние региональные события и пути наращивания международных усилий, направленных на укрепление безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях.