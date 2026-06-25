Во Франции выявили первый случай Эболы, связанный с текущей вспышкой

ПАРИЖ, 25 июня 2026 года (WAM) -- У врача, вернувшегося во Францию после гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, выявлен вирус Эбола. Это первый подтвержденный в стране случай, связанный с текущей вспышкой заболевания, сообщило Министерство здравоохранения Франции.

Пациент изолирован, органы здравоохранения отслеживают его контакты. В министерстве отметили, что риск для населения Европы в целом остается низким.

Министр здравоохранения Стефани Рист сообщила, что пять пассажиров, сидевших рядом с инфицированным на рейсе во Францию, установлены и помещены в изоляцию.