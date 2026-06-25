Цены на нефть снизились на фоне ослабления опасений по поводу поставок

ВАШИНГТОН, 25 июня 2026 года (WAM) -- Цены на нефть продолжили снижаться в четверг, приблизившись к довоенным уровням на фоне ослабления опасений по поводу глобальных поставок.

К 00:04 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе снизились на 40 центов, или 0,54%, до 73,34 доллара США за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 27 центов, или 0,38%, до 70,07 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта нефти зафиксировали резкое снижение накануне, в среду: Brent подешевела более чем на 3 доллара за баррель, а West Texas Intermediate снизилась примерно на 3 доллара к закрытию торгов на фоне ослабления опасений по поводу поставок.