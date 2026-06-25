Мексика обыграла Чехию и вышла в 1/16 финала

МЕХИКО, 25 июня 2026 года (WAM) -- Сборная Мексики вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года, обыграв Чехию со счетом 3:0 в заключительном матче группы A.

Команда одной из стран-хозяек турнира завершила групповой этап с идеальным результатом — тремя победами в трех матчах, заняв первое место в группе A. Чехия выбыла из турнира, набрав одно очко.

Матео Чавес открыл счет на 55-й минуте, а шесть минут спустя Хулиан Киньонес удвоил преимущество Мексики. Альваро Фидальго закрепил победу в компенсированное время, забив третий гол мексиканской сборной на 90+4-й минуте.