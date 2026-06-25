В рамках операции «Благородный рыцарь 3» на севере Газы открыт Медицинский центр ОАЭ

ГАЗА, 25 июня 2026 года (WAM) -- В рамках операции «Благородный рыцарь 3» на севере сектора Газа открыт Медицинский центр ОАЭ. Это стало новым шагом в гуманитарных усилиях Объединенных Арабских Эмиратов, направленных на поддержку сектора здравоохранения и предоставление необходимых медицинских услуг населению Газы.

Центр предоставляет комплекс медицинских услуг по ряду направлений и медицинских специальностей, помогая укреплять возможности системы здравоохранения для удовлетворения потребностей пациентов и оказания первичной медицинской помощи и лечения в условиях вызовов, стоящих перед сектором здравоохранения Газы.

Открытие центра продолжает гуманитарные инициативы, реализуемые в рамках операции «Благородный рыцарь 3» и направленные на поддержку медицинских учреждений, обеспечение лекарствами и медицинскими материалами, а также повышение эффективности лечебных услуг, что способствует устойчивости системы здравоохранения и облегчению страданий населения.

Медицинский центр ОАЭ на севере сектора Газа стал вторым учреждением такого рода в рамках операции «Благородный рыцарь 3» после открытия аналогичного центра в Хан-Юнисе. Он является частью плана по расширению медицинских услуг и обеспечению доступа к медицинской помощи для как можно большего числа жителей сектора Газа.