Президент ОАЭ принял министра иностранных дел Сирии

АБУ-ДАБИ, 25 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асаада аш-Шайбани.

В начале встречи Асаад аш-Шайбани передал президенту ОАЭ приветствия от президента Сирийской Арабской Республики Ахмеда аш-Шараа и пожелания дальнейшего процветания и благополучия Объединенным Арабским Эмиратам. Президент ОАЭ, в свою очередь, попросил передать Ахмеду аш-Шараа ответные приветствия, а также пожелания дальнейшего развития и процветания Сирии и ее народу.

Стороны обсудили братские отношения между двумя странами и рассмотрели перспективы развития сотрудничества в различных сферах, прежде всего в области экономики и развития. Стороны также рассмотрели пути реализации приоритетных направлений развития в интересах двух стран, а также меры, направленные на повышение благосостояния и процветания их народов.

В ходе встречи также были затронуты представляющие взаимный интерес региональные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

На встрече присутствовали вице-президент, вице-премьер ОАЭ и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации Президента по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд шейхов и официальных лиц.