Руководство ОАЭ поздравило президента Мадагаскара с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 26 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту Республики Мадагаскар Микаэлю Рандрианирине по случаю Дня независимости страны.

Аналогичные поздравительные телеграммы президенту Республики Мадагаскар Микаэлю Рандрианирине и премьер-министру Мамитиане Радзаонарисону по случаю Дня независимости также направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.