Руководство ОАЭ поздравило эмира Катара с годовщиной вступления на престол

АБУ-ДАБИ, 26 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму эмиру Государства Катар Его Высочеству шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани по случаю годовщины его вступления на престол.

Аналогичные поздравительные телеграммы направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.