Абдулла бин Заед и глава МИД Египта обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 27 июня 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел, по делам эмигрантов и международного сотрудничества Арабской Республики Египет Бадром Абдельати обсудил прочные братские отношения между двумя странами, а также пути укрепления сотрудничества и совместных действий в интересах двух стран, их развития и процветания.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед и Бадр Абдельати также рассмотрели общую ситуацию в регионе, последние региональные события и пути активизации усилий по поддержанию безопасности и стабильности, обеспечению регионального мира и достижению прочного мира в регионе.

Шейх Абдулла бин Заед и глава МИД Египта обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями по ним.