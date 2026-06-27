ОАЭ решительно осудили атаки иранских беспилотников на Бахрейн

АБУ-ДАБИ, 27 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили враждебные атаки беспилотников, совершенные Ираном против Королевства Бахрейн.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти враждебные атаки являются вопиющим нарушением суверенитета Королевства Бахрейн и представляют угрозу его безопасности и стабильности.

Министерство выразило полную солидарность ОАЭ с Королевством Бахрейн, а также поддержку всех мер, направленных на защиту его безопасности и стабильности.