Президенты ОАЭ и Ливана обсудили двусторонние отношения и региональные события

АБУ-ДАБИ, 27 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Ливанской Республики Жозеф Аун провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и пути дальнейшего укрепления сотрудничества в интересах обеих стран, а также благополучия и процветания их народов.

В ходе разговора также были рассмотрены последние события в Ливане и продолжающиеся усилия по обеспечению безопасности и стабильности страны, сохранению ее суверенитета и территориальной целостности.

Президент Аун выразил признательность Его Высочеству за поддержку, которую ОАЭ оказывают Ливану и его народу, и пожелал ОАЭ дальнейшего прогресса и процветания.

Лидеры двух стран также обсудили ряд региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности развитие ситуации на Ближнем Востоке. Они подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению безопасности и стабильности, а также продвижению мира в регионе в интересах развития и процветания его стран и народов.