ОАЭ предоставляют гуманитарную помощь пострадавшим в Ливане

АБУ-ДАБИ, 27 июня 2026 года (WAM) -- По распоряжению Президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна Объединенные Арабские Эмираты через Агентство ОАЭ по оказанию помощи предоставляют гуманитарную поддержку пострадавшим на фоне продолжающегося кризиса в Ливане.

Помощь ОАЭ отражает цивилизационную миссию страны и ее моральную ответственность перед обществами и народами, пострадавшими от бедствий и кризисов, а также международную приверженность обеспечению оперативного гуманитарного реагирования в подобных ситуациях.

Председатель Агентства ОАЭ по оказанию помощи Тарек Ахмед Аль Амери подтвердил, что ОАЭ продолжают играть важную глобальную роль в оперативном реагировании на кризисы, бедствия и чрезвычайные ситуации, а также в поддержке пострадавших обществ и народов. По его словам, такая поддержка включает различные виды гуманитарной помощи, направленной на содействие раннему восстановлению и обеспечение доступа к базовым потребностям, включая продовольствие, медикаменты, одежду и жилье.

Он отметил, что агентство доставит продовольствие и другие гуманитарные грузы в координации с Высшим советом по оказанию помощи Ливана, чтобы обеспечить своевременное предоставление необходимых гуманитарных услуг и оперативную доставку предметов первой необходимости пострадавшим.

Со своей стороны посол Ливанской Республики в ОАЭ Тарик Хасан Мунаймина выразил искреннюю благодарность и признательность ОАЭ, их руководству, правительству и народу за неизменную поддержку и солидарность с ливанским народом во всем его многообразии, при любых обстоятельствах и во все времена.

Он высоко оценил усилия ОАЭ по поддержке Ливана в преодолении сложных условий, удовлетворении неотложных потребностей и продвижении к миру, стабильности, развитию и процветанию.

ОАЭ на протяжении многих лет продолжают оказывать поддержку и гуманитарную и помощь братскому ливанскому народу, включая кампанию «ОАЭ рядом с Ливаном», воплощающую ценности щедрости, солидарности и сотрудничества, глубоко укорененные в эмиратском обществе.