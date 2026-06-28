Президент ОАЭ выразил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы в связи с жертвами землетрясения

АБУ-ДАБИ, 28 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес, в ходе которого выразил искренние соболезнования в связи с жертвами недавнего землетрясения и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Его Высочество подтвердил солидарность ОАЭ с Венесуэлой и ее народом в этот непростой период.

Родригес поблагодарила Его Высочество за искреннюю солидарность с венесуэльским народом и высоко оценила оперативную гуманитарную помощь ОАЭ пострадавшим после землетрясения.

Ранее Его Высочество распорядился предоставить 10 млн долларов США в качестве срочной помощи пострадавшим от землетрясения в Венесуэле. Эта помощь отражает гуманитарную приверженность ОАЭ поддержке людей, пострадавших от стихийных бедствий и кризисов по всему миру.