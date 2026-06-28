ОАЭ решительно осудили новые атаки Ирана на Бахрейн и Кувейт

АБУ-ДАБИ, 28 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили новые враждебные ракетные атаки и атаки беспилотников, совершенные Ираном против Королевства Бахрейн и Государства Кувейт.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти атаки являются вопиющим нарушением суверенитета Королевства Бахрейн и Государства Кувейт и представляют угрозу их безопасности и стабильности.

Министерство подтвердило полную солидарность ОАЭ с Королевством Бахрейн и Государством Кувейт, а также поддержку всех мер, направленных на обеспечение их безопасности и стабильности.