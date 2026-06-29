Цены на нефть выросли

ЛОНДОН, 29 июня 2026 года (WAM) -- Цены на нефть начали неделю ростом: подорожали как фьючерсы на нефть марки Brent, так и американскую WTI.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 50 центов, или 0,69%, до 72,49 доллара за баррель по состоянию на 22:04 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть WTI прибавили 73 цента, или 1,05%, достигнув 69,96 доллара за баррель.

Рост цен поддержали опасения по поводу возможных перебоев с поставками после новых военных столкновений между США и Ираном, усиливших неопределенность вокруг судоходства через Ормузский пролив.