МИРОВЫЕ РЫНКИ, 29 июня 2026 года (WAM) -- Цены на золото снизились в понедельник. Спотовая цена золота опустилась на 0,7% до 4061,35 доллара за унцию по состоянию на 02:42 по Гринвичу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе снизились на 0,5% до 4076,40 доллара за унцию. Золото может завершить четвертый месяц подряд снижением на 10,4%.

Спотовая цена серебра снизилась на 1,1% до 58,51 доллара за унцию, тогда как платина подорожала на 1% до 1630,13 доллара, а палладий — на 0,8% до 1218,92 доллара за унцию.