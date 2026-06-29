МИД ОАЭ объявил о возобновлении поездок граждан страны в Ливан с 29 июня 2026 года

АБУ-ДАБИ, 29 июня 2026 года (WAM) -- Министерство иностранных дел ОАЭ объявило, что гражданам страны разрешены поездки в братскую Ливанскую Республику с понедельника, 29 июня 2026 года.

Министерство подчеркнуло, что регистрация в сервисе Twajudi перед поездкой является обязательной. Гражданам ОАЭ не будет разрешен выезд из страны через пункты пропуска до завершения регистрации. Несоблюдение этого требования может привести к приостановке процедур поездки и привлечению к юридической ответственности.

Граждане ОАЭ должны предоставить в сервисе Twajudi все необходимые данные, включая адрес проживания в Ливане и контактную информацию для экстренной связи. После возвращения в ОАЭ они обязаны уведомить министерство через сервис, а также обновлять свои данные в случае любых изменений.

В экстренных случаях гражданам ОАЭ за рубежом следует обращаться в министерство по горячей линии +971 80024 для оперативного реагирования и своевременной помощи.