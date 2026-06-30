Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента ДР Конго с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 30 июня 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Демократической Республики Конго Феликсу Чисекеди по случаю Дня независимости его страны.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные послания президенту Чисекеди и премьер-министру Джудит Суминве Тулуке по случаю этой даты.