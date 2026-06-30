Комитет ОАЭ по ценам на топливо объявил цены на июль

АБУ-ДАБИ, 30 июня 2026 года (WAM) -- Комитет ОАЭ по ценам на топливо объявил, что в июле 2026 года цены будут снижены по сравнению с июньским уровнем с учетом изменений на мировых рынках.

С 1 июля в ОАЭ будут действовать следующие цены на топливо:

Super 98 — 3,40 дирхама за литр;

Special 95 — 3,29 дирхама за литр;

E-Plus 91 — 3,21 дирхама за литр;

дизельное топливо — 3,60 дирхама за литр.

Ожидается, что снижение цен поможет сократить операционные расходы в ряде секторов, прежде всего в транспорте и логистике, а также расходы автомобилистов и компаний, связанных с перевозками и цепочками поставок.