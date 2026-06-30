ОАЭ осудили израильские атаки на Кунейтру и Дараа и подтвердили неприятие любых посягательств на суверенитет Сирии

АБУ-ДАБИ, 30 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили израильские атаки, включая вторжения на территорию Сирии в провинциях Кунейтра и Дараа, а также артиллерийские обстрелы. ОАЭ вновь подтвердили категорическое неприятие любых нарушений суверенитета Сирийской Арабской Республики, а также угроз ее безопасности и стабильности.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что продолжающиеся вторжения Израиля на территорию Сирии являются грубым нарушением международного права и Соглашения о разъединении войск между Сирией и Израилем 1974 года, которое Израиль обязан соблюдать.

Министерство подтвердило неизменную позицию ОАЭ в вопросе сохранения стабильности и территориальной целостности Сирии. В ведомстве также подчеркнули солидарность с сирийским народом и поддержку всех усилий, направленных на реализацию его стремлений к безопасности, миру, достойной жизни, мирному сосуществованию и развитию.

ОАЭ призвали международное сообщество принять незамедлительные меры для прекращения повторяющихся атак на сирийскую территорию, остановить эскалацию и пресечь любые действия, которые могут усилить региональную напряженность и создать угрозу региональному и международному миру и безопасности.