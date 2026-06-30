Делегация МВД ОАЭ приняла участие в XIV Петербургском международном юридическом форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня 2026 года (WAM) -- Делегация Министерства внутренних дел ОАЭ во главе с генеральным директором департамента полицейской юстиции, бригадным генералом доктором Рашидом Али Аль Нуайми, приняла участие в XIV Петербургском международном юридическом форуме.

Участие в форуме отражает стремление министерства активно работать на международных правовых площадках, расширять партнерские связи и отслеживать современные тенденции в области права и технологий.

На полях форума делегация встретилась с министром юстиции России Константином Чуйченко. Он приветствовал участие МВД ОАЭ в форуме и отметил важность присутствия министерства на следующих сессиях для укрепления двустороннего сотрудничества и обмена опытом.

Делегация также приняла участие в ряде специализированных сессий, посвященных актуальным вопросам международного права и регулирования современных технологий, включая применение искусственного интеллекта и международный опыт в этой сфере.

Кроме того, делегация посетила павильоны, посвященные вопросам безопасности, и провела встречи с представителями компаний, работающих в сфере интеллектуальных решений, чтобы изучить возможные направления сотрудничества, ознакомиться с их системами и предложениями, а также передовым опытом и решениями.