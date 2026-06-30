Помощь Благотворительного и гуманитарного фонда Сауда бин Рашида Аль Муаллы доставлена в Газу в рамках операции «Благородный рыцарь 3»

ГАЗА, 30 июня 2026 года (WAM) -- В сектор Газа прибыла гуманитарная колонна ОАЭ с продовольствием и детскими смесями, предоставленными Благотворительным и гуманитарным фондом Сауда бин Рашида Аль Муаллы. Помощь доставлена в рамках операции «Благородный рыцарь 3» по распоряжению члена Верховного совета, правителя Умм-эль-Кайвайна Его Высочества шейха Сауда бин Рашида Аль Муаллы. Доставка груза осуществлена в рамках продолжающихся гуманитарных усилий ОАЭ по поддержке палестинского народа и облегчению его страданий.

Груз был доставлен воздушным путем из международного аэропорта Шарджи в Эль-Ариш, где его подготовили к отправке в сектор Газа в Логистическом центре гуманитарной помощи ОАЭ. Команда ОАЭ отсортировала и погрузила продовольствие и детские смеси, обеспечив их оперативную доставку и своевременное распределение среди нуждающихся на фоне растущих гуманитарных потребностей.

Эта помощь подчеркивает приверженность Его Высочества шейха Сауда бин Рашида Аль Муаллы поддержке гуманитарных усилий ОАЭ, направленных на оказание необходимой помощи палестинскому народу в секторе Газа и облегчение его страданий.

В рамках операции «Благородный рыцарь 3» ОАЭ продолжают реализовывать гуманитарные инициативы для оказания помощи палестинскому народу, подтверждая свой устойчивый подход, основанный на поддержке нуждающихся и укреплении ценностей солидарности и гуманитарного сотрудничества.