Правитель Рас-эль-Хаймы принял посла Нидерландов по случаю завершения его дипломатической миссии в ОАЭ

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 30 июня 2026 года (WAM) -- Член Верховного совета, правитель Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими сегодня принял посла Королевства Нидерландов в ОАЭ Джерарда Стигса, прибывшего с визитом по случаю завершения своей дипломатической миссии в стране.

Его Высочество правитель Рас-эль-Хаймы подтвердил прочный характер отношений между ОАЭ и Нидерландами, а также стремление сторон к их дальнейшему укреплению и развитию в интересах обеих стран и их народов.

Его Высочество шейх Сауд высоко оценил усилия посла по развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Со своей стороны посол выразил искреннюю признательность Его Высочеству правителю Рас-эль-Хаймы за теплый прием и гостеприимство.

Он также высоко оценил прочные двусторонние отношения между Нидерландами и ОАЭ, ведущие позиции ОАЭ на региональном и международном уровнях, а также сотрудничество и поддержку, которые ему оказывали на протяжении работы в стране.