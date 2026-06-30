ОАЭ и Эфиопия обсудили укрепление международного партнерства в сфере управления чрезвычайными ситуациями и бедствиями

АДДИС-АБЕБА, 30 июня 2026 года (WAM) -- Председатель Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и ликвидации последствий бедствий ОАЭ Али Саид Аль Нейади в ходе официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия встретился с комиссаром эфиопского Управления по снижению рисков бедствий Шиферау Текле Мариамом.

Визит направлен на укрепление двустороннего сотрудничества и совершенствование механизмов взаимодействия в сфере управления чрезвычайными ситуациями, кризисами и бедствиями.

В ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества, возможности дальнейшего развития институционального партнерства, а также обмен знаниями и опытом в области снижения риска бедствий. Аль Нейади был ознакомлен с полномочиями Управления, его основными задачами и национальными программами.

По итогам встречи Аль Нейади подчеркнул, что укрепление международного сотрудничества в сфере управления чрезвычайными ситуациями, кризисами и бедствиями является одной из ключевых основ развития национального потенциала готовности и реагирования. Он отметил, что обмен опытом с братскими и дружественными странами способствует созданию более эффективных возможностей для реагирования.

Аль Нейади также высоко оценил усилия эфиопской стороны в области управления рисками бедствий и подчеркнул важность дальнейшего укрепления механизмов сотрудничества между сторонами.