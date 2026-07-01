Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле выросло до 1943

КАРАКАС, 1 июля 2026 года (WAM) -- Около 59 тыс. зданий были повреждены или разрушены в результате двух землетрясений в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших с интервалом в несколько секунд. Об этом свидетельствуют оценки NASA. Масштабные разрушения видны из космоса.

По данным Reuters, правительство исполняющей обязанности президента Делси Родригес сообщило, что погибли не менее 1943 человек, еще несколько тысяч получили ранения. Около 16 тыс. человек остались без крова.

Десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести спустя два дня после истечения критического 72-часового периода, в течение которого шансы на выживание считаются наиболее высокими, говорится в заявлении Международного комитета спасения. После этого периода вероятность выживания резко снижается.