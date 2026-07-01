ЧМ-2026: Мексика обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала

МЕХИКО, 1 июля 2026 года (WAM) -- Сборная Мексики обыграла Эквадор со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года и вышла в 1/8 финала. Мексиканцы впервые за 40 лет выиграли матч плей-офф чемпионата мира.

Хулиан Киньонес открыл счет на 22-й минуте, а Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканцев на 31-й минуте.

До этого сборная Мексики не выигрывала матчи плей-офф чемпионата мира с 1986 года, когда обыграла Болгарию в 1/8 финала турнира, проходившего в Мексике.

В воскресенье сборная Мексики вновь сыграет на своем поле. Ее соперником станет победитель встречи Англия — Конго, которая состоится в среду.