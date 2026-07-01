Тани Аль Зейуди выступил от имени президента ОАЭ на саммите Меркосур

АСУНСЬОН, Парагвай, 1 июля 2026 года (WAM) -- Министр внешней торговли ОАЭ доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди от имени президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна принял участие в саммите Меркосур, который прошел в столице Парагвая Асунсьоне. В мероприятии участвовали лидеры и главы правительств стран Меркосур и государств-партнеров.

Выступая на саммите с заявлением ОАЭ, Аль Зейуди передал лидерам стран Меркосур приветствия президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, а также пожелания дальнейшего прогресса и процветания государствам и народам блока.

Аль Зейуди подтвердил приверженность страны укреплению сотрудничества с государствами Меркосур и развитию стратегического партнерства с этим объединением. Он подчеркнул, что ОАЭ придают этому партнерству большое значение и рассматривают его как одну из основных опор общего экономического будущего со странами блока.

В своем выступлении Аль Зейуди отметил, что мир переживает стремительные геополитические изменения, которые меняют глобальную экономику. По его словам, в этих условиях ОАЭ и страны Меркосур получают возможность выстроить сбалансированное и устойчивое экономическое партнерство, основанное на общих интересах и едином видении будущего.

Он подчеркнул важность стратегических инвестиций в современные технологии, отрасли будущего и новые источники энергии, а также в развитие навыков и знаний, назвав это основой устойчивого экономического роста. Аль Зейуди также отметил, что торговля остается главным двигателем роста, инноваций и экономической диверсификации.

Аль Зейуди добавил, что ОАЭ подтверждают намерение заключить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Меркосур. По его словам, этот документ должен стать стратегической основой, которая позволит обеим сторонам в полной мере использовать возможности экономического сотрудничества.

Он отметил, что объем ненефтяной торговли между ОАЭ и странами Меркосур в 2025 году достиг 6,2 млрд долларов США, а инвестиции и совместные проекты уже приносят реальную пользу экономикам стран блока.

Он пояснил, что переговоры между ОАЭ и странами Меркосур не ограничиваются поиском новых направлений сотрудничества, а направлены на определение следующего этапа партнерства. Среди его ключевых элементов повышение устойчивости продовольственных цепочек, поддержка энергетического перехода и развитие логистических связей, которые позволят открыть новые рынки для экспортеров обеих сторон.

Аль Зейуди также отметил, что глобальные геополитические события последних четырех месяцев показали важность тесного международного партнерства и необходимость сохранения открытой мировой торговой системы, основанной на международных правилах.

Он подчеркнул, что сейчас ОАЭ и странам Меркосур необходимо выстроить партнерство, которое будет соответствовать амбициям их экономик, приносить устойчивую пользу бизнесу обеих сторон и служить интересам их народов.

Участие ОАЭ в саммите Меркосур является частью более широкой стратегии страны по расширению сети всеобъемлющих экономических партнерств с крупными экономическими блоками и укреплению присутствия на мировых рынках в соответствии с видением ОАЭ, в котором торговля и инвестиции рассматриваются как факторы устойчивого роста.