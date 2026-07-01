Руководство ОАЭ поздравило президента Руанды с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту Республики Руанда Полю Кагаме по случаю Дня независимости.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ, председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравления президенту Кагаме и премьер-министру Джастину Нсенгиюмве.