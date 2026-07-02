Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле достигло 2 300 человек

КАРАКАС, 2 июля 2026 года (WAM) -- Власти Венесуэлы сообщили в среду, что число погибших в результате двух землетрясений, произошедших в стране неделю назад, превысило 2 тыс. человек.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил в среду, что число погибших достигло 2 300, более 11 тыс. человек получили ранения.

По его словам, почти 13 тыс. человек остались без жилья. По оценкам ООН, 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

На фоне роста числа жертв временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила семидневный траур, заявив, что «душа страны разрывается от человеческих потерь».