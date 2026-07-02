Цены на нефть снизились более чем на 1%

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля 2026 года (WAM) -- Цены на нефть по итогам торгов сегодня снизились более чем на 1% на фоне оптимизма по поводу переговоров США и Ирана, что ослабило опасения относительно поставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,38 доллара, или 1,89%, до 71,57 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate потеряли 92 цента, или 1,32%, и составили 68,58 доллара за баррель. Оба эталонных сорта нефти достигли минимальных уровней более чем за четыре месяца.