Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в ДР Конго превысило 1,4 тыс

КИНШАСА, 2 июля 2026 года (WAM) -- Согласно последним отчетам, на начало июля 2026 года общее число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго достигло 1 406. Число подтвержденных летальных исходов составило 438.

По данным правительства, вспышка затронула провинции Итури, являющуюся основным эпицентром, а также Северное Киву и Южное Киву.

Власти ДР Конго объявили о текущей вспышке Эболы в середине мая. По словам представителей органов здравоохранения, меры реагирования по-прежнему осложняются передачей инфекции среди населения, перемещением людей и ограниченным доступом к ряду пострадавших районов.