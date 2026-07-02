Президент ОАЭ издал указ о реорганизации Международного совета по гуманитарной и благотворительной деятельности под председательством Теяба бин Мохамеда бин Заеда

АБУ-ДАБИ, 2 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал Федеральный указ № 94 от 2026 года о реорганизации Международного совета по гуманитарной и благотворительной деятельности под председательством заместителя председателя Администрации президента по вопросам развития и делам семей павших героев Его Высочества шейха Теяба бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Согласно указу, в состав совета вошли министр внешней торговли доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрахим Аль Хашеми, государственный министр при Министерстве иностранных дел шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, государственный министр при Министерстве иностранных дел Саид бин Мубарак Аль Хаджери, генеральный секретарь Erth Zayed Philanthropies доктор Мугир Хамис Аль Хайли, председатель Агентства ОАЭ по оказанию помощи доктор Тарек Ахмед Аль Амери и генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мохамед Саиф Аль Сувайди.

Международный совет по гуманитарной и благотворительной деятельности был создан в январе 2024 года в соответствии с Федеральным указом, изданным президентом ОАЭ Его Высочеством шейхом Мохамедом бин Заедом Аль Нахайяном. Совет подчиняется председателю Администрации президента и уполномочен курировать все вопросы, связанные с международной гуманитарной деятельностью.