Абдулла бин Заед и глава МИД Португалии обсудили двусторонние отношения и региональную повестку

АБУ-ДАБИ, 2 июля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом обсудил дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами, а также возможности для их дальнейшего развития в различных сферах в соответствии со стремлением обеих стран и их народов к устойчивому развитию и процветанию.

Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе укрепление сотрудничества между ОАЭ и Португалией в различных сферах, способствующих достижению приоритетов развития обеих стран.

Кроме того, шейх Абдулла бин Заед и Паулу Ранжел обсудили последние события в регионе, ситуацию на Ближнем Востоке и пути поддержки усилий, направленных на сохранение регионального и международного мира и безопасности.