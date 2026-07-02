Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили нового премьер-министра Южной Кореи

АБУ-ДАБИ, 2 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму Хан Сон Сук по случаю ее назначения на пост премьер-министра дружественной Республики Корея.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили Хан Сон Сук аналогичные поздравительные телеграммы.