Президент ОАЭ и премьер-министр Правительства национального единства Ливии обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 2 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял премьер-министра Правительства национального единства Ливии Абдулхамида Дбейбу, который находится в ОАЭ с рабочим визитом.

Стороны обсудили двусторонние отношения и пути дальнейшего укрепления сотрудничества в интересах двух стран и их народов.

Его Высочество и Абдулхамид Дбейба также обменялись мнениями по ряду региональных вопросов, включая события на Ближнем Востоке и продолжающиеся усилия по укреплению прочного мира и стабильности в регионе на благо всех его народов.

На встрече присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Али бин Хаммад Аль Шамси, председатель Офиса президента по стратегическим вопросам и председатель Исполнительного офиса Абу-Даби доктор Ахмед Мубарак Аль Мазруи, а также ряд официальных лиц.