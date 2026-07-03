ВОЗ официально объявила о завершении вспышки хантавируса

ЖЕНЕВА, 3 июля 2026 года (WAM) -- Всемирная организация здравоохранения официально объявила о завершении вспышки хантавируса, связанной с круизным судном Hondius, после того как с 25 мая не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что последний человек, остававшийся под медицинским наблюдением, завершил карантин и получил отрицательный результат теста, что позволило организации официально объявить о завершении вспышки.

Вспышка привела к 13 подтвержденным случаям заражения, три человека скончались.

По данным ВОЗ, органы здравоохранения взяли под наблюдение более 650 человек, контактировавших с заболевшими, почти в 30 странах. Причиной вспышки стал редкий штамм Andes - единственный известный штамм хантавируса, способный к ограниченной передаче от человека к человеку. Обычно хантавирусы передаются человеку через грызунов и содержащиеся в воздухе частицы их выделений.