ОАЭ осудили террористический взрыв в Дамаске

АБУ-ДАБИ, 3 июля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили террористический взрыв в кафе в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли и пострадали люди.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило решительное осуждение этих террористических актов и категорическое неприятие всех форм насилия и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Сирийской Арабской Республики и пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.