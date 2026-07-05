ОАЭ выделили 30 млн долларов на срочную гуманитарную помощь жителям Эль-Обейда в Судане

АБУ-ДАБИ, 5 июля 2026 года (WAM) -- По распоряжению президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна Объединенные Арабские Эмираты объявили о предоставлении экстренной гуманитарной помощи на сумму 30 млн долларов мирным жителям, пострадавшим на фоне ухудшения ситуации в городе Эль-Обейд в суданском штате Северный Кордофан.

Помощь будет оказана через Агентство ОАЭ по оказанию помощи. Этот шаг соответствует последовательному гуманитарному подходу ОАЭ и подтверждает неизменную приверженность страны поддержке братского суданского народа.

Инициатива реализуется на фоне серьезного ухудшения гуманитарной ситуации в Эль-Обейде и прилегающих районах, где среди мирных жителей и перемещенных лиц растет потребность в продовольствии, медицинской помощи, безопасной питьевой воде и жилье.

ОАЭ подчеркнули необходимость незамедлительных и скоординированных действий, чтобы жизненно необходимая помощь была доставлена нуждающимся, особенно наиболее уязвимым группам населения.

ОАЭ также подтвердили, что защита мирных жителей в Эль-Обейде и по всему Судану должна оставаться неотложным приоритетом международного сообщества. ОАЭ подчеркнули важность соблюдения всеми сторонами конфликта норм международного гуманитарного права, недопущения расширения боевых действий на населенные районы, а также обеспечения срочной, безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

Государственный министр, член Международного совета по гуманитарным и благотворительным вопросам шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян заявил, что эта срочная помощь подтверждает твердую позицию руководства ОАЭ: человек остается в центре гуманитарных усилий страны. По его словам, на данном критическом этапе особое внимание должно быть уделено защите мирных жителей, обеспечению безопасных гуманитарных коридоров, а также удовлетворению неотложных потребностей перемещенных лиц и наиболее уязвимых групп населения, в частности больных, детей, пожилых людей и женщин.

Он добавил, что ОАЭ продолжат поддерживать братский суданский народ и взаимодействовать с гуманитарными и международными партнерами для облегчения страданий мирных жителей, повышения эффективности гуманитарного реагирования и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации на местах.

Шейх Шахбут также отметил, что ОАЭ подчеркивают важность недопущения использования страданий гражданского населения в политических целях и сохранения направленности международных усилий на спасение жизней, а также на привлечение к ответственности за нарушения через независимые, профессиональные и беспристрастные механизмы.

Он сообщил, что с начала кризиса ОАЭ предоставили Судану помощь на сумму около 800 млн долларов. Это подтверждает неизменную приверженность страны поддержке братского суданского народа, участию в международных гуманитарных усилиях, а также оказанию помощи беженцам, перемещенным лицам и общинам, наиболее пострадавшим от конфликта.

Председатель Агентства ОАЭ по оказанию помощи доктор Тарек Ахмед Аль Амери заявил, что эта гуманитарная помощь предоставляется в рамках обязательств ОАЭ по поддержке планов гуманитарного реагирования совместно с ООН и ее партнерами. Она позволит обеспечить беженцев, перемещенных лиц и наиболее уязвимые группы населения продовольствием, медицинской помощью и жильем, а также оказать им необходимую поддержку.

Помощь будет оказана в сотрудничестве с ООН и ее партнерами и будет способствовать обеспечению наиболее уязвимых общин в Судане и соседних странах продовольствием, медицинской помощью, жильем и другой необходимой поддержкой.

ОАЭ вновь подчеркнули, что кризис в Судане не может быть урегулирован военным путем. В этой связи страна призвала уделить первоочередное внимание защите мирных жителей, обеспечению гуманитарного доступа, прекращению эскалации и поддержке политического процесса под руководством гражданских сил Судана. Такой процесс должен привести к прочному миру, сохранить единство и стабильность страны, а также отвечать стремлениям братского суданского народа к безопасности, процветанию и достойной жизни.