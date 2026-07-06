В Нью-Джерси 19 человек погибли из-за сильной жары

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля 2026 года (WAM) -- В американском штате Нью-Джерси зарегистрировали 19 смертей, связанных с сильной жарой, которая затронула Средний Запад и атлантическое побережье США.

Комиссар здравоохранения штата Рейнард Вашингтон сообщил, что несколько погибших были обнаружены в домах без кондиционеров. Других нашли за пределами их домов, в том числе на улицах и в припаркованных автомобилях.

По данным Национальной метеорологической службы США, предупреждения об экстремальной или опасной жаре действовали на территориях, где проживают около 160 млн человек.