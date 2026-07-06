Руководство ОАЭ поздравило президента Коморских Островов с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 6 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Союза Коморских Островов Азали Ассумани по случаю Дня независимости.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравления президенту Ассумани.