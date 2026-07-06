Пассажиры Emirates за год съели более 64 млн шоколадных изделий

ДУБАЙ, 6 июля 2026 года (WAM) -- Авиакомпания Emirates сообщила, что за последний год на ее рейсах пассажиры съели более 64 млн шоколадных изделий. Это на 4 млн, или на 6,6%, больше, чем годом ранее.

В заявлении, приуроченном ко Всемирному дню шоколада, перевозчик отметил, что ежегодно загружает на борт своих самолетов около 750 тыс. кг шоколада от ведущих мировых производителей. Кроме того, Emirates Flight Catering использует около 260 тыс. кг шоколада для приготовления десертов ручной работы для пассажиров.

В Emirates Flight Catering разработкой шоколадных десертов занимается команда из 250 специалистов по кондитерским изделиям и выпечке. Ежедневно они готовят около 16 тыс. шоколадных десертов.