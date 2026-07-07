Цены на нефть выросли на фоне ожиданий по поставкам и спросу

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 7 июля 2026 года (WAM) -- Цены на нефть во вторник немного выросли, однако рост был ограниченным, поскольку трейдеры, после ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, переключили внимание на увеличение поставок и перспективы спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 28 центов, или 0,39%, до 72,29 доллара за баррель. Стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 29 центов, или 0,26%, до 68,84 доллара за баррель по состоянию на 00:46 по Гринвичу.