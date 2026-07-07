Президент ОАЭ издал федеральный указ о назначении Мохаммеда Саида Аль Шеххи генеральным секретарем Национального управления СМИ

АБУ-ДАБИ, 7 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал федеральный указ о назначении Мохаммеда Саида Рашида Аль Шеххи генеральным секретарем Национального управления СМИ в ранге заместителя министра.

Генеральный секретарь Национального управления СМИ будет подотчетен председателю управления. В его обязанности войдут координация работы по оценке и мониторингу медианарратива государства, содействие укреплению репутации ОАЭ и формированию положительного имиджа страны, а также раннее выявление информационных кризисов, с которыми может столкнуться государство.

Кроме того, он будет курировать подготовку политики, стратегий и нормативно-правовых актов, связанных с регулированием и развитием национального медиасектора, а также лицензированием СМИ и медиадеятельности.

В его полномочия войдет курирование работы Информационного агентства ОАЭ (WAM), а также организация процессов регистрации и аккредитации журналистов и корреспондентов иностранных СМИ в стране, включая свободные экономические зоны.

Ранее Мохаммед Саид Аль Шеххи занимал должность генерального секретаря Медиасовета ОАЭ, а также ряд руководящих должностей в сферах СМИ, спорта и управления специализированными зонами.

Аль Шеххи курировал реализацию нескольких проектов по развитию медиасектора ОАЭ, а также работу по поддержке и развитию национальных кадров и компетенций в этих сферах.