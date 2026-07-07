III Международный технологический конгресс в России откроет новые перспективы развития экономики и техники

МОСКВА, 7 июля 2026 года (WAM) -- III Международный технологический конгресс (МТК-2026) и выставка «Технологии» пройдут 8–10 сентября текущего года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Россия, Московская область). Представители бизнеса и органов государственной власти обсудят возможности международной кооперации в области технологий для ключевых отраслей экономического развития стран мира, сообщает TV BRICS.

Ожидается участие свыше 5 тыс. делегатов из более чем 40 стран мира. Более 300 организаций представят свои разработки на технологической выставке.

Конгресс объединяет отраслевые форумы и нишевые события, созданные российскими технологическими объединениями. Ключевой темой станет внедрение информационных и других наукоемких технологий для реализации национальных проектов технологического лидерства и вывода отечественных продуктов на новые рынки.

«Ценность конгресса заключается в его концепции – объединить усилия отраслевых объединений России и стран-партнеров для обсуждения ключевых вопросов технологического развития. Такой межотраслевой подход позволяет находить комплексные решения, формировать единые подходы и открывает новые возможности для модернизации промышленности», – сказал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров участникам конгресса.

Участники пленарного заседания и стратегических сессий МТК-2026 обсудят роль синхронизации отраслей и производительности труда в достижении технологического суверенитета, а также потенциал открытых архитектур и открытого кода для развития международной кооперации и экспорта.

Выставка «Технологии» построена по кластерному принципу. Среди тематических разделов: системы интеллектуального управления и беспилотные системы, искусственный интеллект, вычислительная техника и системы хранения данных, сервисные роботы и промышленное программное обеспечение, космические исследования и технологии, телекоммуникационные системы и сервисы, энергетика для наукоемких технологий, спутникостроение и аэрокосмическая техника, видеоигры, готовые отраслевые решения, потребительские технологии.

Особое место занимает интегральный прикладной кластер «КИТ: Космические исследования и технологии». Он посвящен новейшим решениям в области космической деятельности.

II Межотраслевой форум по инфраструктуре центров обработки данных «Платформа ЦОД» поднимет темы научно-технической политики в области ЦОД, проблем строительства, оснащения, энергоснабжения и комплексной безопасности объектов цифровой инфраструктуры, включая ЦОДы специального назначения.

«Форум ИКС. Беспилотные системы, робототехника и системы интеллектуального управления» объединит разработчиков, производителей и заказчиков решений для сельского хозяйства, медицины, строительства, энергетики. Они обсудят вопросы от нормативной базы до промышленного дизайна и экспорта.

На конгрессе пройдут демодни индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов, включая программно-аппаратные комплексы. Крупнейшие российские заказчики в разных сферах проведут дискуссию по межотраслевому трансферу технологий.

Конгресс включен в планы мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, которое проводится по указу президента России с 2022 по 2031 год, а также Центра промышленной кооперации БРИКС при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).



