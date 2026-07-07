Командующий Национальной гвардией ОАЭ принял директора Национальной гвардии Бахрейна

АБУ-ДАБИ, 7 июля 2026 года (WAM) -- Командующий Национальной гвардией ОАЭ генерал-майор Салех Мохаммед бин Мегрен Аль Амери принял директора Национальной гвардии Королевства Бахрейн генерал-лейтенанта шейха Абдулазиза бин Сауда Аль Халифу и сопровождающую его делегацию. Делегация находится в ОАЭ с официальным визитом, направленным на укрепление сотрудничества и обмен опытом между двумя сторонами.

В рамках визита стороны подписали в Командовании Национальной гвардии меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, обмен знаниями и опытом, совершенствование программ подготовки и повышения квалификации, а также укрепление институциональных и оперативных возможностей.

Бахрейнской делегации рассказали о задачах Национальной гвардии ОАЭ, организации ее работы, программах развития, оперативных возможностях, ресурсах, современном оборудовании и действующих системах.

Гостям также продемонстрировали оборудование, транспортные и технические средства Национальной гвардии, показав ее высокий уровень технической оснащенности и оперативной готовности. Кроме того, делегацию ознакомили с инициативами по повышению эффективности выполнения задач в соответствии с лучшими практиками.

Визит отражает прочные братские связи между ОАЭ и Королевством Бахрейн, а также подтверждает стремление сторон укреплять сотрудничество в сфере безопасности, развивать стратегическое партнерство в интересах двух стран и расширять институциональное взаимодействие между двумя братскими государствами.