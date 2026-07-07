Сакр Гобаш обсудил парламентское сотрудничество с послами Молдовы и Грузии

АБУ-ДАБИ, 7 июля 2026 года (WAM) -- Председатель Федерального национального совета (ФНС) Сакр Гобаш провел отдельные встречи с послом Республики Молдова в ОАЭ Анатолом Вангели и послом Грузии в ОАЭ Георгием Джанджгавой в штаб-квартире совета в Абу-Даби. Во встречах принял участие генеральный секретарь ФНС доктор Омар Абдулрахман Аль Нуэйми.

Стороны рассмотрели пути укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах, уделив особое внимание развитию парламентских связей между Федеральным национальным советом и парламентами Молдовы и Грузии.

В ходе встреч также была подчеркнута важность обмена парламентскими визитами, опытом и лучшими практиками, а также укрепления координации и консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.